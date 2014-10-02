Bilişim Zirvesi’nde giyilebilir teknolojiler ve dijital paralar ele alındı

Türkiye’nin en büyük bilişim etkinliği olan ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi 30 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi temasında konuşan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu, giyilebilen cihazlar ve sanal paraların geleceğin teknolojilerini şekillendirdiğini söyledi. İstanbul’u internetin merkezi yapmak için bir sunucu ve veri merkezi olarak konumlandırılması gerektiğini vurguladı.

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu Bilişim Zirvesi kapsamındaki konuşmasında, ICT sektöründe yazılım ve donanım alanında inovasyon ve teknolojik tasarım konularına değindi. Gelecekte tüketici elektroniği alanını şekillendirecek olan gelişmeler konusunda öngörülerini ifade eden Dr. Dilek Ataman Bağdatlıoğlu özellikle giyilebilen cihazlar ve sanal paralar konusunda şimdiden önemli adımların atıldığını söyledi.

Aktivite ve uyku monitörleri, sağlık ve fitness cihazları, internet bağlantılı gözlükler gibi çok sayıda kullanım alanına sahip olan giyilebilir teknolojiler konusuna tüketicilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek bu teknolojilerin sunduğu yeniliklere de değinen Ataman Bağdatlıoğlu “Aktivite cihazları, kalp atışlarınızı, yürüdüğünüz koştuğunuz, yüzdüğünüz mesafeyi ve yaktığınız kaloriyi ölçüyor. Uykunuzu izliyor. Saat olarak kullanılıyor. Internet bağlantılı gözlükler, internette dolaşım sağlıyor, fotoğraf çekiyor ve gelen uyarıları iletiyor. Artık hemen hemen her tüketici bir dijital tüketici olarak tanımlanıyor ve yaratılan her ürünün de bunu dikkate alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Giyilebilen teknolojilerle dijital sağlık piyasası büyüyor

Dijital sağlık piyasası ile ilgili hazırlanan piyasa raporlarında piyasa hacminin 3 yıl içinde iki katına çıkacağının öngörüldüğünü bildiren Ataman Bağdatlıoğlu Accenture’ın hazırladığı ABD piyasası ile ilgili raporda ise, ABD dijital sağlık piyasası büyüklüğünün 3,5 milyar dolardan 2017 sonunda 6,5 milyar dolara çıkması beklendiğini belirtti. Mobil giyilebilen cihazların toplam hacminin ise 2014 sonunda 1,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Dijital paralar internette şimdiden geçer akçe

Dijital ve sanal paralar konusuna de değinen Ataman Bağdatlıoğlu, yapılan araştırmalara göre dijital paralar ile birlikte 900 tane yeni iş alanı tanımının ortaya çıkması beklendiğini vurguladı. Dijital paralar arasında şu anda en popüler olan “bitcoin” piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyar dolara ulaştığını ve bitcoin ile günlük ortalama 63 bin adet işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Çok sayıda online platformun bitcoin ile yapılan ödemeleri şimdiden kabul etmeye başladığını bildirdi.

İstanbul sunucu ve veri merkezi olmalı

İstanbul’u internetin merkezi yapmak için çalışılması gerektiğini vurgulayan Ataman Bağdatlıoğlu, “İstanbul’u internetin merkezi yapmak için sunucuları buraya getirmeliyiz çünkü hız yüksek olsa bile sunucular uzakta ise ping süreleri uzuyor. İstanbul’un da Amsterdam, Londra, New York, Hong Kong, Miami gibi bir veri merkezi olmaması için hiçbir neden yok. Bu bölgede mutlaka bir merkez olacak bu neden Türkiye olmasın? Bu konuyu ticari boyutundan çıkarıp ülke menfaati haline getirmeliyiz. Sistemi taşıyıcı olmaktan çıkarıp katma değer yaratmalıyız” diyerek bu amaca yönelik Türkiye’nin ortak bir platformda bir strateji saptaması gerektiğini vurguladı.