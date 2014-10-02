Eleman.net’e yeni transfer

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider insan kaynakları sitesi, bir GD Holding A.Ş. Kuruluşu olan Eleman.net, imza attığı altyapı yatırımlarının yanı sıra güçlü Yönetim Takımı ile de adından söz ettiriyor.

“Türkiye’nin İş İlanları Sitesi” sloganından hareketle 2005 yılından bu yana hizmetlerini sürdüren Eleman.net, kolay kullanımı, hızlı altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektördeki yükselişini sürdürüyor. 200 bin üye firma ve 2 milyondan fazla adaya hizmet veren Eleman.net, geçtiğimiz günlerde GD Holding çatısı altına girerek farklı sektörlerdeki grup firmalarının da desteği ile büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor. Hedefleri doğrultusunda alt yapı yatırımlarına hız veren Eleman.net, sektörün duayen yöneticilerinden Savaş Ünsal’ı da Murahhas Üye olarak yönetim kadrosuna kattı. Savaş Ünsal sektördeki tecrübeleri ile Eleman.net’in büyüme vizyonundaki etkin strateji yöntemlerinin geliştirilmesine liderlik yapacak.

Savaş Ünsal Hakkında

Otuz yılı aşkın bir zamandır sürdürdüğü profesyonel çalışma hayatı boyunca, teknoloji ve telekom sektörlerinde başarılı projeler imza atan Savaş Ünsal, lisans eğitimini ODTÜ Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nde tamamladıktan sonra, MBA Derecesini Oklohoma City Üniversitesi’nden aldı.

Kanada’da General Motors ve Bell Canada firmalarında Sistem Analisti ve Danışman olarak görev yapan Ünsal, daha sonra Malezya Telekom’un özelleşmesi projesinde görev aldı. Daha sonra Malezya’da kendi danışmanlık şirketini kurarak IBM, Fujitsu, Andersen Consulting gibi uluslararası firmalara Sistem Yönetim Danışmanlık hizmeti sağladı.

Malezya’nın ulusal petrol şirketi Petronas’ın yaptırdığı Kuala Lumpur’daki Dünyanın en yüksek İkiz Kulelerinin Data ve Ses Sistemleri Planlaması ve Uygulamasından Sorumlu Proje Müdürü olarak Malezya’daki görevini tamamladı.

1997 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaparak, Turkcell’de Teknik Direktör olarak göreve başladı. Daha sonra Superonline’ın Genel Müdürü olarak atanan Ünsal, 2000 yılında takımı ile Superonline “Avrupanın En İyi İnternet Servis Sağlayıcısı” ödülüne laik görüldü. Türkiye’de internette birçok yeniliklere imza atan, sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan Savaş Ünsal, 2010 yılında Turkcell Superonline Yönetiminden ayrılarak kendi danışmanlık şirketi ICE İletişim Hizmetleri Ltd Yönetim Danışmanlığı şirketini kurdu, bünyesinde HOT! internetTV ve crowdFON platformlarını başlattı.