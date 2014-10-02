Etohum Türkiye’den çıkan girişimleri dünyaya taşımak için Microsoft Ventures ile ortaklığa imza attı

Etohum, teknoloji devi Microsoft bünyesinde girişimcilere yatırım desteği sunmak amacıyla kurulan Microsoft Ventures ile önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliğinin amacı, dijital girişimcilik alanında kendi işini kurmak isteyen başarılı ve erken aşama girişimlere destek olmak.

Teknoloji ve internetle ilgili şirket kuran girişimcileri hızlandıran ve erken aşama yatırımlarını yapan Etohum, yeni dönemde Microsoft Ventures ile birlikte Türkiye’deki girişimcilere birçok açıdan destek olmaya devam edecek. Microsoft, işbirliği sözleşmesine göre, bir yıl boyunca Etohum’un iş ortaklarından biri olacak. Bu süre içerisinde her iki kurum, mentorluk ve iş geliştirme konusunda birbirine destek verecek.

Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Microsoft Ventures ile imzaladığımız bu anlamlı protokolün Türkiye’deki girişimciler için önemli fırsatlar yaratacağına ve girişimcilik ekosistemine büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz” diyerek kurulan işbirliğinin ayrıntılarıyla ilgili şunları söyledi:

“Microsoft Ventures ile kurduğumuz işbirliğinin temel hedefi, erken aşama dijital girişimcilere kendi şirketlerini kurma konusunda düzenli destek olabilmek. Bu işbirliği sayesinde ilk etapta Etohum girişimcileri Microsoft Ventures ekibine sunum yapabilecekler ve Etohum seçim sürecinde yer alan girişimcilere Microsoft Ventures tarafından özel mentorluk verilecek. Etohum girişimcileri aynı zamanda, benzersiz bilgi ve birikimiyle dünyanın en iyi girişimcilerine doğrudan destek ve kaynak sağlayan Microsoft Ventures’ın, girişimcilere yönelik düzenlediği programlarından ve Microsoft’un eşsiz teknolojik altyapısından da yararlanabilecek.”

“Misyonumuz, küresel ölçekte girişimciliği teşvik etmek ve yeni nesil şirketleri ekonomiye kazandırmak” diyen Microsoft Ventures Genel Müdürü Rahul Sood, Etohum işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Dünya çapında girişimcilik ekosisteminin en saygın ve en önemli oyuncularıyla birlikte çalışıyoruz. Yazılım alanında büyümek isteyen, teknolojiye gönül vermiş yerel kahramanları global girişimcilik ekosistemimizle buluşturuyoruz. 33 farklı ülkede faaliyet gösteren 100 Microsoft İnovasyon Merkezi ve 200 iş ortağımız ile bugüne kadar 100 bin girişimciye teknoloji, mentorluk ve eğitim gibi konularda destek verdik. Bu bağlamda Etohum ile kurduğumuz işbirliğinin de Türkiye’de dijital çağın tetikleyicilerinden biri olacağını düşünüyoruz. Amacımız girişimcilere doğru zamanda doğru çözümlerle destek olmak ve yeni nesil iş dünyasını global liderler ligine çıkarmak.”

Türkiye’nin Girişimcilik Ekosistemine Çarpan Etkisi

Microsoft’un tüm dünyada olduğu gibi yazılım alanında yaratıcılığı ve girişimciliği destekleme amacıyla ülkemizde de en fazla yatırım yapan kurumların başında geldiğini belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olan Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla girişimcilik adına son derece önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Türkiye’nin 2023 vizyonunda yer alan dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini gerçekleştirebilmemiz için teknoloji üreten, katma değerli çözümler ortaya koyan bir topluma dönüşmemiz gerektiğine inanıyoruz. Microsoft olarak bu bağlamda uygulama geliştirme pazarında Türkiye’den daha fazla başarı hikayesinin çıkması ve bilişim sektörünün kalkınması için son yıllarda girişimcilere yönelik bir dizi önemli teşvikleri hayata geçirdik. BizSpark programıyla 5 yaşından genç ve 250 bin doların altında geliri olan şirketlere ücretsiz lisans ve programa dahil diğer şirketlerle bilgi alışverişi yapabilme fırsatı sunuyoruz. Bununla birlikte, 2012’de hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek herkese açık ücretsiz uygulama geliştirme okulu Açık Akademi ile girişimcilik ekosistemine destek veriyoruz. Bu doğrultuda Microsoft Ventures ve Etohum arasında imzaladığımız protokolün Türkiye’deki girişimci ruhun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına, global bilgi birikimimiz, yerel gücümüz ve deneyimlerimizden güç kazanarak büyüyeceğine ve sektöre ivme kazandıracağına inanıyoruz.”