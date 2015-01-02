Natro Dergi 2. Sayısı Yayınlandı!

Geçtiğimiz ay ilk sayısı ile yayın hayatına başlayan Natro Dergi’ye gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürler.

Türkiye’nin ilk sektörel hosting dergisi olma özelliği taşıyan ve sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda daha da gelişen Natro Dergi, 2. sayısında dopdolu içeriği ile tam 48 sayfa olarak yayında.

Natro Dergi 2. sayısında, ülkemizde gerçekleşen etkinlikler, yerli ve yabancı sektör haberleri, daha geniş ve zengin bir içerik yer alıyor. Yenilenen Natro Magazin sayfalarında, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Natro Akşam Yemeği etkinliği,Natro & İsimtescil Dostluk Maçı ve çeşitli şirket içi gelişmelere yer veriyoruz.

Bu ay, WM Aracı kurucularından Burak DÜLGAR ile yaptığımız söyleşiye yer vererek, WM Aracı’nın projelendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarından günümüze kadar geçirdiği süreç hakkında bilgi alıyor, bazı istatistiksel verilerini yayınlıyoruz.