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Natro Dergi İlk Sayısıyla Yayın Hayatına Başladı!

Yazar: Tarih: Kasım 10, 2014 Kategori: Haber | Yorum : 0
Natro Dergi İlk Sayısıyla Yayın Hayatına Başladı!

Hosting sektöründe müşterilerine, yenilikçi ve kaliteli çözümler üreten Natro,  alanında ilk olma özelliği taşıyan Online Natro Dergi’yi hayata geçirdi. Ücretsiz ve aylık olarak yayınlanacak olan Natro Dergi’de; Hosting sektöründen haberler, uzmanlarla röportajlar , bilgilendirici makaleler ve Natro kurum kültürünün daha yakından tanınmasına yönelik  içerikler yer alıyor.

Hosting sektöründe “destek” denildiğinde, 3 farklı kanaldan  sunduğu 7/24/365 Destek Hizmeti  ile güçlü bir destek ekibine sahip olan  Natro, yönetimini yaptığı sosyal medya hesapları ve kurumsal bloğunda  paylaştığı bilgilendirici ve faydalı içeriklerle de , müşterilerinin ve takipçilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi  ve onların  bilgi düzeyini arttırmayı kendine amaç edinmiş durumda.

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Natro Dergi projesi ile birlikte farklı bir kanaldan daha müşterileri ve takipçileri ile iletişimini kuvvetlendirmek isteyen Natro, bu yeni projede, özellikle personellerinin üretmiş olduğu içeriklere , Natro kurum kültürü ve çalışma ortamından karelere  yer vererek  daha şeffaf  diyebiliriz.  Dergi projesi  ile ilgili açıklama yapan  Natro İş Geliştirme Yöneticisi Emin Doğu  : “ Natro farklı  iletişim kanallarından, müşterileri  ile  olan diyaloğunu sağlam ve kesintisiz tutuyor, bu da  sektörde farklı bir yerde konumlanmamızı sağlıyor , dergi projesi ile birlikte bu iletişimi daha da güçlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.

32 sayfalık dolu dolu içeriğe sahip Natro Dergi’yi , tablet ve akıllı telefonlardan da okuyabilirsiniz.

Ayrıca Natro Dergi, ilk sayısına özel olarak yeni web hosting sipariş ve hizmet yenilemelerinde %25 indirim kuponu dağıtıyor!

Natro Dergi’yi hemen okumak için tıklayın!

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Yazar Hakkında

Genel Yayın Yönetmeni

İnternet, Web & Webmaster konularına ilgili, araştırmacı ve takipçi, ayrıca Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı online webmaster dergisi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir.

Yazı Sayısı : 106

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