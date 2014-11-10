Natro Dergi İlk Sayısıyla Yayın Hayatına Başladı!

Hosting sektöründe müşterilerine, yenilikçi ve kaliteli çözümler üreten Natro, alanında ilk olma özelliği taşıyan Online Natro Dergi’yi hayata geçirdi. Ücretsiz ve aylık olarak yayınlanacak olan Natro Dergi’de; Hosting sektöründen haberler, uzmanlarla röportajlar , bilgilendirici makaleler ve Natro kurum kültürünün daha yakından tanınmasına yönelik içerikler yer alıyor.

Hosting sektöründe “destek” denildiğinde, 3 farklı kanaldan sunduğu 7/24/365 Destek Hizmeti ile güçlü bir destek ekibine sahip olan Natro, yönetimini yaptığı sosyal medya hesapları ve kurumsal bloğunda paylaştığı bilgilendirici ve faydalı içeriklerle de , müşterilerinin ve takipçilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi ve onların bilgi düzeyini arttırmayı kendine amaç edinmiş durumda.

Natro Dergi projesi ile birlikte farklı bir kanaldan daha müşterileri ve takipçileri ile iletişimini kuvvetlendirmek isteyen Natro, bu yeni projede, özellikle personellerinin üretmiş olduğu içeriklere , Natro kurum kültürü ve çalışma ortamından karelere yer vererek daha şeffaf diyebiliriz. Dergi projesi ile ilgili açıklama yapan Natro İş Geliştirme Yöneticisi Emin Doğu : “ Natro farklı iletişim kanallarından, müşterileri ile olan diyaloğunu sağlam ve kesintisiz tutuyor, bu da sektörde farklı bir yerde konumlanmamızı sağlıyor , dergi projesi ile birlikte bu iletişimi daha da güçlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.

32 sayfalık dolu dolu içeriğe sahip Natro Dergi’yi , tablet ve akıllı telefonlardan da okuyabilirsiniz.

Ayrıca Natro Dergi, ilk sayısına özel olarak yeni web hosting sipariş ve hizmet yenilemelerinde %25 indirim kuponu dağıtıyor!

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