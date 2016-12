Sosyal medyanın en çok konuşulan telefonu %62 ile iPhone 6 oldu!

Online Müşteri İlişkileri Yönetim Platformu MeaMinds’ın analizine göre, 1 Ağustos – 20 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu Facebook, Twitter ve Google Plus’taki paylaşımlarında iPhone 6’dan bahsetti.

Türk teknoloji şirketi Proline’ın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Online Müşteri İlişkileri Yönetim Platformu MeaMinds, 1 Ağustos – 20 Eylül tarihleri arasında yaptığı sosyal medya analizinde yeni çıkan akıllı telefonları masaya yatırdı.

iPhone 6 rakiplerini geride bıraktı

MeaMinds Ürün Yöneticisi Yeşim Kıyamçiçek, MeaMinds’ın elde ettiği analiz sonuçlarını değerlendirdi: “Sosyal Medya analizlerimiz kapsamında Facebook, Twitter, YouTube, G+ gibi sosyal ağları mercek altına aldık ve yaklaşık 1 aylık süreçte Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının akıllı telefonlar hakkında paylaştıkları mesajları inceledik. Elde ettiğimiz bulgular akıllı telefonların hayatımızın merkezine ne kadar büyük bir hızla yerleştiğini ortaya koyuyor. Bu akıllı telefonların Türkiye’de satışına başlanmadan sosyal medyada etkileri başladı. Satış rakam tahminleri, ürünler arası karşılaştırma tabloları ve ürün özelliklerini anlatan çok fazla yorum okuduk.

MeaMinds’ın yaptığı analizlerde iPhone 6, HTC one (M8), Samsung Galaxy Note 4 ve LG G3 akıllı telefonlar hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını mercek altına aldı. İlgili tarih aralığında sosyal medya kullanıcıları Facebook, Twitter ve Google Plus platformlarında bu 4 akıllı telefon hakkında yaklaşık 45 bin mesaj paylaştı. En çok konuşulan ürün %62 konuşulma oranıyla iPhone 6 olurken, LG G3 %19 konuşulma oranıyla ikinci sırada yer aldı. iPhone 6 ve LG G3’ü, %14 konuşulma oranıyla Samsung Galaxy Note 4 ve %5 konuşulma oranıyla HTC one (M8) takip etti.

Akıllı telefon konuşanların yüzde 62’si erkek

MeaMinds’ın analizinde akıllı telefonlar hakkında yazılan içeriklerin %62’sinin erkekler tarafından üretildiği görülüyor. İçeriklerin %14’ü ise mobil cihazlardan paylaşılmış bulunuyor. iPhone 6 hakkında paylaşılan mesajların %70’i Twitter’a girilirken, Samsung Galaxy Note 4 hakkında paylaşılan mesajların çoğunluğunun da (%68) Twitter’dan paylaşılması dikkat çekti.

2011 yılında kullanıma sunulan MeaMinds; Twitter ve Facebook gibi Türk kullanıcılarının yorum yapmak için en çok tercih ettiği sosyal medya mecralarında paylaşılan içerikleri otomatik “olumlu”, “olumsuz” ve “nötr” olarak anlamlandırarak, kurumlara pazar analizi, etki değer analizi, rekabet analizi gibi her markanın ihtiyacına göre farklı raporlama imkânları sunuyor.

