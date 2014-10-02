Startup İstanbul: Girişimcilik bir zihniyet meselesidir

İnternet ekosisteminin Türkiye ve dünyadaki etkili aktörlerinin katıldığı, bölgenin en önemli girişimcilik etkinliği Startup İstanbul, bu yıl 40 ülkeden 1000 katılımcı ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. SAP Innovation Turkey sponsorluğunda yaklaşık 100 girişimci ve 200 yatırımcıyı ağırlayan konferansın konuşmacılarının ortak vurgusu, girişimciliğin hem bireysel hem de toplumsal bir zihniyet meselesi olduğu, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği oldu.

Teknoloji ve internetle ilgili şirket kuran girişimcileri hızlandıran ve erken aşama yatırımları yapan Etohum, teknoloji girişimcilerinin sayısını artırmak ve uluslararası networking ortamı yaratmak amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Startup İstanbul ile farklı coğrafyalarda cesur ve özgün çalışmalara imza atan girişimcilere ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Mısır’dan Fransa’ya, ABD’den Pakistan’a kadar farklı ülkelerden birçok yatırımcı ve risk sermayesi şirketini ağırlayan konferans, bir kez daha girişim ve yatırım ekosistemine yön veren konuşmacılarıyla sektörün nabzını tuttu.

“Girişimciler kuş kafesinde yetişmez”

Etohum’un Kurucusu Burak Büyükdemir’in karşılama konuşmasının ardından açılış konuşması için kürsüye çıkan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Erkut, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba.com’dan örnek vererek sunumuna başladı. Erkut, Alibaba.com’un kurucusu Jack Ma’nın, 60 bin dolarlık yatırım sermayesini kısa bir süre sonra nasıl 230 bin dolara çıkardığını anlattı.

“Sabah 8’den akşam 5’e kadar çalışıp yalnızca yerel düşünürseniz, kendi zekanızı küçümserseniz, eski ekonominin bu araç ve yöntemleriyle yeni ekonomide başarılı olamazsınız” diyen Erkut, üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara da tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Girişimcilik Türkiye’de çok büyük bir potansiyel taşımasına rağmen hala yeterli düzeyde değil. Bunda riskten kaçınan ve güç mesafesini koruyan kültürel değerlerimizin, finansal başarılardan çok askeri zaferlere odaklanmış tarihimizin ve devlet memuru yetiştirme üzerine kurulu eğitim sistemimizin etkisi çok büyük. Kurumsal köleliğe alıştığımız böyle bir ortamda, girişimcileri de kuş kafesinde yetiştirmeyiz; onları sınırlandıramayız.”

“Kız çocuklarımızı girişimcilik konusunda cesaretlendirmeliyiz”

Etohum’un dijital girişimcilik alanında kendi işini kurmak isteyen başarılı ve erken aşama girişimlere destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde işbirliğine imza attığı Microsoft Ventures da Startup İstanbul’daydı. Etkinliğin ilk oturumu için kürsüyü Erkut’tan devralan Microsoft Ventures Genel Müdürü Rahul Sood, teknoloji devi Microsoft bünyesinde girişimcilere yatırım desteği sunmak amacıyla kurulan Microsoft Ventures’ı temsilen dünyadan farklı örneklerle girişimcilik ekosistemini ve Türkiye’yi değerlendirdi.

18 yaşında ilk şirketini kuran Sood, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci girişimcilik ekosistemine sahip olan İsrail’den ve girişimciler için önemli iş fırsatları barındıran hızlandırıcılarıyla ünlü Çin’den örnekler verdi. Bugün teknoloji dünyasında kadınların uzmanlıklarına ve görüşlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Sood, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kız çocuklarımızı girişimcilik konusunda daha fazla cesaretlendirmeli ve desteklemeliyiz. Burada çok daha geniş bir perspektife ve katılıma ihtiyaç var. Türkiye’de 70 milyonun sahip olduğu pazar potansiyelini düşünün. Artık siz de konfor bölgenizden çıkın ve odağınızı, ürününüzü, ekibinizi, çalışma kültürünüzü, çalışma etiğinizi ve kendi markanızın topluluğunu, hayranlarını oluşturmak için cesur bir adım atın. Yerelde kurabileceğiniz ve globalde ölçeklendirebileceğiniz, fikir çeşitliliği ile zenginleştireceğiniz, etik odaklı bir girişimi hayata geçirebilirsiniz. Bir sonraki aşamada, yerel ekosisteminizle bağlantıya geçip başarılı olduktan sonra mentorluk yapmak da sorumluluklarınız arasında olacaktır.”

“Hasan Aslanoba bir ülkeyi bütünüyle değiştirdi”

Brezilya’dan Hindistan’a kadar 40 ülkede faaliyet gösteren dünyaca ünlü risk sermayesi şirketi 500 Startups’ın kurucusu Dave McClure ise, konuşmasında 20 yıl içinde girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde değişen şartlara değindi. 2000’lerden önce girişimciler için başarının çok daha zor elde edildiğini, fırsatların daha sınırlı olduğunu belirten McClure, 2008’den sonra şartların değiştiğini ve girişimcilerin avantajlı konuma geldiğini anlattı:

“Artık yazılım ve sunuculara o kadar para harcamıyoruz çünkü bulut teknolojisi bizim için dönüm noktası oldu. Ürün testlerimizi artık aylar boyunca değil, yalnızca birkaç gün içinde internet üzerinden milyarlarca kullanıcı üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Sermaye kaynaklarımız eskisine oranla artık daha fazla. Oysa bundan 15 yıl önce Silikon Vadisi’nde bile girişimci olmak çok zordu. Bu yüzden artık sızlamayı bırakın ve bahanelerinizi unutup harekete geçin çünkü hepinizin örnek aldığı Silikon Vadisi aslında bir yer değil, biz zihniyet meselesidir; başarısızlık riski karşısında başarıya inanma optimizmidir.”

Konuşmasında yatırımcılara da çağrıda bulunan McClure, girişimcilerin büyümesini engelleyen temel faktörün, yatırım konusunda pinti davranan yatırımcılar olduğunu söyledi. Son yıllarda umut vadeden girişimcilere yaptığı büyük yatırımlarla gündeme gelen Hasan Aslanoba örneğini veren McClure, “Hasan Aslanoba bir ülkeyi bütünüyle değiştirdi ve hepimize umut aşıladı. Türkiye’de özgün birçok girişim var. Yatırımcılar olarak tek yapmanız gereken onlara ihtiyaç duydukları maddi desteği vermektir” dedi.

SAP’den Türkiye’deki girişimcilere Startup Focus desteği

120 ülkede faaliyet gösteren SAP Innovation Center’ın Türkiye Genel Müdürü Cafer Tosun da konuşmasında Türkiye’de de Nisan ayında başlayan Startup Focus Programı hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Üretim ve nakil yöntemlerinin baştan sona değiştiğini ve dijitalleştiğini söyleyen Tosun, artan cihaz, insan ve sektör bağlantısallığı nedeniyle şirketlerin büyük ve gerçek zamanlı veri karşısında yeni çözümler aradığını vurguladı ve SAP’nin geleceğe dönük bir yatırım olarak başlattığı Startup Focus ilgili şunları söyledi: “2012’de hayata geçirildiğinden bu yana, 57 ülkeden ve 22 sektörden 1500 girişimin ücretsiz olarak faydalandığı program, kendi ürününü HANA platformu üzerinde geliştirmek isteyen tüm girişimcilere açık. SAP Startup Focus Programı kapsamında başarılı ürünler geliştiren bölgesel girişimciler ise, SAP’nin pazarlama, finans ve teknik destekleriyle dünyaya açılma şansını elde ediyorlar.