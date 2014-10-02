Startup İstanbul’un birincisi Connected2me oldu

Teknoloji girişimcilerinin sayısını artırmak ve uluslararası networking ortamı yaratmak amacıyla bu yıl Etohum tarafından ikinci kez düzenlenen Startup İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dünya çapından umut vadeden girişimcilerin yarışına sahne oldu. Etkinlikte Startup İstanbul Challenge ödülleri sahiplerini buldu.

Farklı ülkelerdeki girişimcilik kültürünü yansıtan ve girişimciler ile yatırımcılara küresel fırsatları yakalayabilme imkanı sunan Startup İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen girişimcileri dünya çapında ün salmış yatırımcılar karşısında ağırladı. ABD, İran, Almanya, Pakistan, Fransa, Azerbaycan, Hindistan, Fas, Mısır, Dubai, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, Londra, Umman, Macaristan, Moldova, Kuveyt, Kosta Rika ve İsveç gibi daha pek çok ülkeden girişimci, hem Microsoft Ventures, 500 Startups ve Qualcomm Startups gibi dünya devlerinin önünde hem de paralel oturumlar sonunda şekillenen IBM Smart Camp İstanbul finallerinde ter döktü.

Silikon Vadisi mentorları eğitimlerinden Startup İstanbul finaline

27-29 Eylül tarihleri arasında Microsoft Türkiye genel merkezinde bir araya gelen girişimciler ve mentorlar, tanışma ve eğitim sürecinin ardından Startup İstanbul’da buluştu. Bu süreçte 100 girişim arasından seçilen 15 girişim Startup İstanbul’da sahneye çıkmaya hak kazandı. Girişimciler, Microsoft Ventures Genel Müdürü Rahul Sood, Qualcomm Ventures Yatırım Direktörü Jason Ball ve 500 Startups Kurucusu Dave McClure‘dan oluşan zorlu bir jüri önünde beşer dakikalık sunumlar ile ürünlerini, ekiplerini ve iş modellerini yatırımcılara anlatma fırsatını yakaladı.

Jüri oylaması sonunda İran çıkışlı bir e-cüzdan projesi olan Zarinpal mansiyon ödülünü alırken, Ortadoğu’nun önyargılarla şekillenen olumsuz imajını düzeltmek amacıyla yola koyulan Ürdün çıkışlı stok fotoğraf sitesi Silkroad da üçüncülük ödülünü aldı. Oylamada, dünyanın en küçük 3D çizim kalemi olarak adını duyuran Londra çıkışlı girişim Lixpen ikinci, internet kullanıcılarına anonim olarak chat yapma imkânı veren Türkiye çıkışlı Connected2me de birinci oldu. Böylece Connected2me iki hafta sonra San Francisco’da 500 Startups’ın üç aylık programına katılmaya hak kazandı.

Giyilebilir sensörlerden video düzenleme uygulamalarına, lokasyon tabanlı müşteri sadakat programlarından mobil uygulama geliştirme platformlarına kadar pek çok farklı alanda geleceğin teknolojilerini yaratma konusunda önemli çalışmalara imza atmış diğer girişimciler ise, kendi ürün ve hizmetlerini Startup İstanbul’da dünyaya tanıtma imkanı buldular.

IBM SmartCamp İstanbul ödülleri de sahiplerini buldu

İnovasyon potansiyeli yüksek girişimleri ortaya çıkarmayı hedefleyen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen IBM SmartCamp’in finalleri de, ilk kez girişimci ve yatırımcıların buluşma noktası Startup İstanbul’da düzenlendi. IBM SmartCamp İstanbul’a başvuran 50 şirket arasından seçilen altı finalist, paralel salonda gerçekleştirilen oturumlarda birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’den “Borda” sağlık kategorisinde birinci olurken, “My VLE” genel kategori birincisi oldu. Yarışmada sosyal medya ve internet üzerinden oylarla “Halkın Seçimi” ödülünü kazanan şirket ise Türkiye’den “Bilims” oldu. Bu yıl IBM SmartCamp’e başvuran şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i, Akıllı Gezegen çözümleri oluşturmak için analitik, büyük veri ve mobil teknolojilerini kullanan şirketlerden oluşuyor.