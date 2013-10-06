Yeni ekonominin aktörleri Bursa’da buluştu

Etohum, 20 Eylül’de TEB Özel Melek Yatırım Platformu sponsorluğunda düzenlediği ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın açılış konuşmasıyla başlayan ilk Bursa Yatırımcı Buluşması’nda “Melek Yatırımcılık ve İnternet Girişimleri” konusunu masaya yatırdı.

Etohum, TEB Özel Melek Yatırım Platformu sponsorluğunda Bursa’da ilk kez düzenlediği “Bursa Yatırımcı Buluşması”nda yerel girişimcilik ekosisteminin e-ticaret ve internet ekonomisi boyutunda nasıl gelişebileceğini tartışmaya açtı. Melek yatırımcılar ve girişimciler, küresel eğilimler ve lokal sorunlardan bahsederken, aynı zamanda sanayi devriminin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın gelecekte internet ekonomisinde öncü olup olamayacağını irdeledi.

Türkiye’deki internet ekosisteminin yaratılması ve gelişmesi adına 2008’den bu yana Türkiye’nin önde gelen birçok internet girişimine destek olarak hayata geçmesine katkıda bulunan Etohum, 20 Eylül’de TEB Özel Melek Yatırım Platformu sponsorluğunda düzenlediği ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın açılış konuşmasıyla başlayan ilk Bursa Yatırımcı Buluşması’nda “Melek Yatırımcılık ve İnternet Girişimleri” konusunu masaya yatırdı.

“Bursa’dan Steve Jobs’lar çıkabilir”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’den ve kendi şehirlerinden neden dünyaca ünlü girişimcilerin çıkmadığını sorguladığı konuşmasında Bursa’dan bir Steve Jobs çıkmasını hedeflediklerini ve Türkiye’de hedeflenen sosyo-ekonomik gelişmelerin sağlanması için herkese fırsat eşitliğinin sunulması gerektiğini vurguladı. Burkay, BTSO olarak girişimcilere her zaman her türlü ortamı sağlamanın kendilerinin önemli bir görevi olduğunu ifade etti.

Hedef: Mutlu müşteriler

Burkay’ın ardından “Türkiye’nin Önde Gelen Girişimlerinin Tecrübeleri” başlığı altında toplanan bölümde konuşan Hepsiburada.com CEO’su İlker Baydar, e-ticaret sektöründe sadece bilgisayarla işlem yapıldığı düşünülmesine rağmen arka planında büyük bir organizasyon olduğunu vurguladığı konuşmasında, kullanıcı tecrübelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve geçtiğimiz yıl yüzde 50 büyüme kaydettiklerini söyledi. Baydar, önümüzdeki dönem internet üzerinde önemli artışlar beklediğini ifade etti ve en önemli hedeflerinin Türkiye’deki her haneye hizmet götürmek ve her birini mutlu müşteri olarak internet dünyasına kazandırmak olduğunu ifade etti.

“UzmanTV doğru zamanda çıkmadı, para kazanamadık”

Aynı bölümde Baydar’ın ardından kürsüye çıkan UzmanTV’nin kurucusu Ersan Özer ise, kendi hayatının aslında internet hayatıyla paralel ilerlediğini belirttiği konuşmasında, itiraf.com satışının, küçük girişimcinin internet üzerinden yaptığı satış anlamında ilk örnek olduğunu aktardı. Istanbul.Net, Ankara.Net gibi başarılı girişimlerin ardından UzmanTV’yi hayata geçirdiğini vurgulayan Özer, 4-5 yıldır para kazanmadığı bu girişiminin aslında pek de doğru zamanda piyasaya çıkmadığını itiraf etti. Bu nedenle ancak kâr edinceye kadar dayanabildiklerini ve şu anda UzmanTV projesinin çok güzel ilerlediğini belirten Özer, uluslararası YouLike projesinde ise aynı başarıyı yakalayamadıklarını anlattı. Özer, eskiye oranla hizmetlere daha ucuz ulaşılmasına rağmen işlerin hızlanması için gerekli paranın çok yüksek olması nedeniyle sermaye sıkıntısının çok büyük olduğunu söyledi ve çözüm olarak sermaye ağının genişlemesi gerektiğini savunarak girişimlerin başarısının ancak bu şekilde artıracağını ifade etti.

“Girişimciler müşteriniz olmalı”

Pozitron’un kurucusu Fatih İşbecer ise, dünya çapında gelişen teknolojilerin, değişime direnen geleneksel pazarlar için çok tehlikeli olduğunu; örneğin 3D yazıcıların, otomotiv yan sanayisi adına gelecekte büyük bir tehlike oluşturabileceğini ifade etti. Türkiye’de girişimciler için en büyük tehlikenin ise yerleşmiş firmaların girişimcilere özellikle satın alma noktasında destek vermemesi olduğunu belirten İşbecer, firmaların girişimcileri müşteri gibi görmesi ve onlara bu anlamda destek olması gerektiğini vurguladı.

Tüm detaylarıyla Bireysel Katılım Sermayesi (BKS)

Yatırımcı tiplerinden bahsederek konuşmasına başlayan BB Legal’den Gökhan Uğur Bağcı da ağırlıklı olarak melek yatırımların dünyadaki durumuyla ilgili bilgi verdi. Melek Yatırım’ın Türkiye’deki karşılığının BKS olduğunu vurgulayan Bağcı, Türkiye’de lisanslı yatırımcılara yapılan devlet desteğinden, lisans alma ölçütlerinden ve genel işleyişten bahsederek konuşmasını sürdürdü.

“Türkiye’de Yatırım ve Melek Yatırımcılık” paneli

İhsan Elgin, Ussal Şahbaz ve Hasan Aslanoba, programın son bölümünde yer alan ve Etohum’un kurucusu Burak Büyükdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Yatırım ve Melek Yatırımcılık” paneline konuşmacı olarak katıldı. Girişim Fabrikası’ndan İhsan Elgin, Yatırımcılık ile Melek Yatırımcılık kavramları arasındaki farktan bahsederek konuşmasına başladı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) Ussal Şahbaz ise Türkiye’deki girişimcilerin başvurabileceği yatırım kanallarından ve yatırım kanallarının Ankara ve İstanbul şehirlerindeki merkezileşmiş yapısından ve bundan dolayı da Anadolu kentleri için Melek Yatırımcılığının öneminin büyüklüğünden bahsetti.

Aslanoba’dan 35 milyon dolarlık melek yatırımlar

Son yıllarda melek yatırımcı kimliğiyle ön plana çıkan Aslanoba Capital CEO’su Hasan Aslanoba ise, geleneksel ekonomiye yönelik önceki projelerini aktardıktan sonra, şu anda dikkatini yeni ekonomiye dönük girişimlere verdiğini aktardı. Heyecan ve hareketlilik gibi nedenlerle yeni ekonomiye merak salarak yatırım yaptığını anlatan Aslanoba, sekiz ayda 34 farklı yatırıma 30,2 milyon dolar harcadığını ve bu yılı, toplamda 35 milyon dolarlık yatırım toplamıyla kapayabileceğini belirtti. Erken aşamadaki firmaların değerlenme yöntemi ve kendi mantığı hakkında da bilgi veren Aslanoba, gelecek dönem projeleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Devlet yardımlarının girişimcilere olan etkisinden sermaye ihtiyacına ve erken dönem girişimcilere yapılacak yatırım kararlarına kadar pek çok konuya değinen Aslanoba, melek yatırımcı olarak şirkete ne tür katkılarda bulunulabileceğinden bahsederek hem girişimcilere hem de yatırımcılara yol gösterdi.

TEB Özel: “Melek yatırımcılık alternatif bir yatırım aracı”

Toplantı sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan TEB Özel Grup Direktörü Banu Taşkın, “Türkiye’de bireysel yatırımcı lisansının uygulamaya alınmasıyla birlikte önemi hızla artan Melek Yatırımcı konseptini müşterilerimize alternatif bir yatırım aracı olarak sunmaya başladık. TEB Özel, bu proje sayesinde müşterilerine farklı alanlara yatırım yapma olanağı sağlarken, yerli girişimcilere de sermaye desteği bularak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bursa’da düzenlediğimiz Etohum Bursa Yatırımcı Buluşması’nda gündemimize yeni ekonomide melek yatırımcılık alanında sektörün önde gelen isimleri ile bu alandaki gelişmeleri ve tecrübeleri paylaştı. Bursa’daki TEB Özel müşterilerimize yeni ekonominin kapılarını açarak onlara yatırım fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu’nun ilk adımında Etohum ile birlikte hareket eden TEB Özel, bugüne kadar Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklerde girişimcilere, projelerini TEB Özel müşterilerinin de aralarında bulunduğu potansiyel yatırımcılara sunma fırsatını sunmuştu. Etohum ise 2008’de kurulduğundan bu yana, 200’ü aşkın girişime destek vermiş, geçtiğimiz beş yıl içinde de Etohum Yatırım A.Ş. olarak 25 girişime yatırım yapmıştı.